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Португалия — Польша: прогноз Константина Генича на игру Лиги наций 15 ноября

Португалия — Польша: прогноз Константина Генича на игру Лиги наций 15 ноября
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Португалия – Польша в Лиге наций.

Ставка: Португалия забьёт в обоих таймах за 1.85.

«Сборная Португалии у себя дома на стадионе «Драгау» в Порту сыграет со сборной Польши. Месяц назад португальцы одержали победу 3:1 в Варшаве, потом не хватило, может быть, силёнок, ресурсов, какого-то разнообразия или каких-то нестандартных действий в выездной игре против шотландцев, в итоге сыграли вничью 0:0. Сейчас домашний матч. И если учитывать расположение команд в турнирной таблице (здесь португальцы — единоличные лидеры), Португалия выигрывает, на этом всё понятно. Тогда она с первого места идёт дальше.

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Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 5-й тур
15 ноября 2024, пятница. 22:45 МСК
Португалия
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Португалия против Польши. У поляков четыре очка, хорошая, молодая, интересная, быстрая команда, но вряд ли они что-то смогут поделать с португальцами на чужом поле. Мой прогноз – «Португалия забьёт в обоих таймах» за коэффициент 1.85. Португальцам очень нужно забить быстрый гол, заставить соперника раскрыться», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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