Португалия — Польша: прогноз Семёна Зигаева на игру 5-го тура Лиги наций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги наций Португалия – Польша.

Ставка: победа Португалии и тотал больше 1.5 за 1.50.

«Сборная Португалии начала Лигу наций с домашней победы над хорватами 2:1. Несколько дней спустя они вновь в Лиссабоне с таким же счётом победили Шотландию. Первый тайм остался за британцами, вновь неугомонный Мактоминей. Во втором тайме сначала Бруну Фернандеш сравнял, а затем и Криштиану принёс победу своей команде. Затем была победа в Варшаве 3:1 и неожиданные 0:0 в Шотландии, хотя португальцы на один уж гол точно наиграли.

Сборная Польши стартовала в Лиге наций с матча с Шотландией, пять забитых мячей, отменённый гол и два пенальти, один из которых на седьмой компенсированной минуте и принёс полякам победу 3:2. 2-й тур прошёл в Загребе, в равной и не особо событийной игре гол Луки Модрича принёс победу хорватам. Затем в Варшаве Польша принимала Португалию и ничего не смогла поделать с командой Криштиану Роналду. Лидер португальцев забил сам, партнёры дважды поддержали его начинание, а хозяева ответили лишь одним мячом, 1:3. В прошлом туре поляки прервали серию из двух неудач, вновь сыграв драматичный матч. К 19-й минуте они вели в счёте, а семью минутами позже уступали 1:3, но все же сыграли 3:3.

Обе команды играют результативно: и сами забивают, и другим позволяют. Португальцы недосчитались голов в Шотландии, поляки — в Хорватии. Парням из восточной Европы вполне по силам забить в Лиссабоне, а хозяева могут рассчитывать на пару мячей. Победа Португалии и тотал больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».