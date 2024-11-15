Португалия — Польша: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги наций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Наций Португалия — Польша.

Ставка: победа Португалии с форой (-1.5) за 1.75.

«В пятом туре Лиги Наций состоится встреча Португалии и Польши. Я тут совершенно не верю в успех гостевой команды. Думаю, португальцы у себя дома уверенно наберут три очка.

Для поляков ситуация в группе сложная. После четырех туров у них активе всего четыре очка и третья итоговая строчка. Сейчас у них еще есть шанс финишировать в топ-2 на второй строчке, отставание от Хорватии составляет три очка. Португалию же полякам будет сложнее догнать – разрыв составляет шесть баллов.

Польша неплохо стартовала в этой ЛН, обыграла главного аутсайдера в группе – 3:2 с Шотландией, пусть и матч был не таким простым. После этого команда только теряла очки – 0:1 и 3:3 с Хорватией, 1:3 от Португалии

Португальцы же сейчас находятся в шаге от гарантированного попадания в финальный этап ЛН. В активе у команды десять очков, как я говорил, отрыв от третьей Польши четыре балла. Так что, не проиграв сейчас, подопечные Мартинеса точно финишируют в топ-2.

В первых трех турах Португалия только выигрывала – 2:1 с Хорватией, Шотландией, 3:1 с Польшей. В четвертом туре команда уже потеряла очки с шотландцами – 0:0. Всего за четыре тура у португальцев три пропущенных гола, меньше всех в квартете. А вот забила сборная столько же, сколько и Польша с Хорватией – семь голов.

Я тут не вижу, за счет чего Польша может набрать очки. Да, Левандовски у нее находится в хорошей форме. С другой стороны, одного его для победы тут не хватит. Да и результативен он в схеме игры «Барселоны». Тут же совсем другой состав игроков. Португалия же продолжает быть одной из сильнейших команд Европы.

Моя ставка тут – победа Португалии с форой (-1.5) мяча с коэффициентом 1.75», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».