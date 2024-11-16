«Колорадо» — «Вашингтон»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Колорадо» — «Вашингтон».

Ставка: тотал больше 6.5 гола за 2.10.

«Колорадо» стремительно навёрстывает упущенное в начале сезона. Он проиграл только 4 из 13 последних матчей. Вернул былые кондиции Александр Георгиев. «Эвеланш» смотрятся устрашающе, но «Вашингтон» их не боится.

Сезон складывается для подопечных Спенсера Карбери просто отлично. Плохо, что временами «Кэпиталз» подводит завершение. Если бы они чаще реализовывали голевые моменты, то, наверное, вообще шли бы без поражений. «Кэпиталз» проиграли 5 из 15 матчей. В последней встрече они уступили «Торонто» (3:4 ОТ), хотя к 55-й минуте вели — 3:1.

Вновь порадовал результативностью Александр Овечкин. Он записал на свой счёт передачу, которую превратил в гол Алексей Протас. Между белорусским форвардом, россиянином и Диланом Строумом отличное взаимопонимание. Они не оставляют шансов защите соперников.

Овечкину очень нравится играть в одном звене с Протасом и Строумом. В последних восьми матчах капитан «Вашингтона» забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Практически все очки были набраны россиянином совместно с белорусским и канадским нападающими.

Великая погоня продолжается. Для того чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ, Овечкину осталось забросить 32 шайбы. Александр пребывает в отличном тонусе и настроении. В последнее время не всё получается, но у россиянина несгибаемый характер. Усердием он возьмёт своё.

Заключить пари на то, что сыграет ТБ 6.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. В последнее время в игре «Колорадо» стало больше порядка, голкиперы стали меньше пропускать. Однако «Вашингтон» способен найти лазейки.