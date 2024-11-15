Шотландия — Хорватия: ставка Эльвина Керимова на игру дивизиона А Лиги наций

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги наций Шотландия — Хорватия.

Ставка: обе забьют за 1.76.

«Шотландия и Хорватия проведут матч в рамках пятого тура Лиги Наций. Это матч соперников из дивизиона А. Лидирует в их группе Португалия. Хорватия идет на втором месте, на третьем – Польша. Последней же идет Шотландия.

Задача Шотландии сейчас — не вылететь в дивизион B, то есть не занять последнее место. А вот Хорватия намерена побороться за первое место, сейчас ее отставание от Португалии за два тура до конца составляет три очка, такой разрыв еще можно сократить, если выиграть два матча и рассчитывать на реванш у Португалии.

Шотландцы пока набрали только одно очко — в прошлом туре неожиданно отобрали победу у Португалии дома, на 0:0 отстояли, защищались. Это был первый матч, в котором Шотландия не пропустила в этой ЛН, а также первый матч, в котором она и не забила. Команда показала, что она в состоянии на высоком уровне показывать хороший футбол с организованной обороной. Шотландцы могут терпеть.

Что касается Хорватии, то она в этой группе проиграла только Португалии – 1:2 в гостях. Также команда обыграла Шотландию в первом матче (2:1), затем и Польшу дома 1:0, а также сыграла вничью с Польшей уже в гостях – 3:3. Причем, хорваты вели 3:1, но упустили преимущество, еще и Ливакович ближе к концу матча удалился. В общем, Польша запаслась.

В первом матче этих команд Хорватия одержала волевую победу, проигрывала 0:1 она, а выиграла 2:1 по итогу. Очень крутой стартовый отрезок во втором тайме Хорватия выдала, большая разница по ударам была. При этом, Хорватия очень хорошо действовала, когда давала мяч, она так игру контролировала и на контратаках моменты создавала. В общем, смог коллектив одержать важную победу.

Сейчас у Хорватии появляются новые имена – Матанович, например, Батурина выходит на лидерские роли. Он, кстати, уже забил в ворота Польши. И Сучич тоже отличный матч провел, забил. Сейчас в матче в Шотландии не будет Ливаковича, потому что он дисквалифицирован.

Шотландия во всех матчах кроме одного забивала, несмотря на то что проигрывала. И во всех матчах кроме одного пропускала она. А Хорватия во всех матчах забивала. И, в общем, достаточно часто мы видим, что хорваты еще и пропускают, только от Польши они не пропустили. Очень сложный прогноз именно по исходу матча, потому что Шотландия все-таки будет дома играть и будет цепляться, как может. Поэтому я выберу простой вариант – обе забьют за 1.76», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».