Швейцария — Сербия: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций 15 ноября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Швейцария – Сербия в Лиге наций.

Ставка: победа Швейцарии за 1.80.

«Сборная Швейцарии сыграет домашний матч со сборной Сербии. Это Лига А, группа 4. Понятно, у швейцарцев пока бедовая ситуация в группе, даже не пока, а вообще бедовая ситуация. После классного чемпионата Европы Швейцария Лигу наций, откровенно говоря, заваливает. Ни одной победы у сборной Швейцарии. Дважды в гостях проиграли без забитых мячей — Дании и Сербии. Было крупное домашнее поражение от Испании, причём в большинстве бо́льшую часть матча играли. В прошлом домашнем матче с Данией Швейцария дважды вела в счёте, но дважды позволяла сопернику отыграться. В общем, я подвожу к тому, что пора бы команде Мурата Якина выиграть.

Сербия дома и Сербия в гостях — всё-таки две большие разницы. И я не думаю, что швейцарцы горят желанием закончить эту Лигу наций без единой победы. Потом у них в последнем туре ещё Испания на выезде. Здесь последняя домашняя игра для Швейцарии, и соперник вполне подходит для того, чтобы неудачную серию для себя прервать. Ресурсов у сборной Швейцарии для победы более чем достаточно.

Поэтому мой прогноз на матч – домашняя победа сборной Швейцарии за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».