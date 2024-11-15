Дания — Испания: делай ставку и участвуй в розыгрыше 25 000 000 рублей от БЕТСИТИ!

15 ноября в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций встретятся сборные Дании и Испании. Матч пройдёт в Копенгагене и стартует в 22:45 мск. Пока датчане будут противостоять действующему чемпиону Европы, ты можешь принять участие в розыгрыше 25 000 000 рублей от БЕТСИТИ. Выполняй квесты, делай ставки, забирай фрибеты в акции «Новогодняя миссия».

Сборная Дании ударно стартовала в текущем розыгрыше Лиги наций. Датчане одержали две победы подряд. Однако затем начались сложности. На выезде уступили Испании, а затем не сумели переиграть Швейцарию (2:2). Теперь команде необходимо улучшить турнирное положение, но сделать это будет очень сложно. Дело в том, что в последний раз датчане победили в очном матче в 1993 году. Пять последних личных встреч завершились их поражением.

Добавит градуса игре и инцидент, случившийся в октябрьской встрече между командами. Тогда травму получил Ламин Ямаль. После того эпизода защитник датчан Виктор Кристиансен признался, что специально вёл агрессивную игру в отношении соперника.

Впрочем, ситуация со здоровьем Ямаля сложнее, чем кажется. Испанские СМИ отмечают, что восходящая звезда испытывает слишком большие нагрузки и поэтому получает повреждения. В матче последнего тура Ла Лиги игрок «Барселоны» не появился на поле из-за травмы голеностопа. Он вызван в состав национальной команды, но его участие в матчах Лиги наций пока под вопросом. Любопытно, что Луис де ла Фуэнте не вызвал на игры ни одного футболиста мадридского «Реала».

Испания за четыре тура Лиги наций пропустила всего один мяч и уверенно лидирует в группе, набрав 10 очков. В последний раз «Фурия Роха» проигрывала в официальном матче в марте 2023 года. Дания отстаёт от соперника на три очка.

Регистрируйся в БЕТСИТИ: фрибеты на 25 000 000 рублей ждут тебя!

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»