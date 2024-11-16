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Назван фаворит матча Грузия — Украина

Назван фаворит матча Грузия — Украина
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В субботу, 16 ноября, на стадионе «Батуми Арена» в Батуми состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Грузия — Украина. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Сделать ставку на победу сборной Грузии предлагается с коэффициентом 2.52, что приблизительно равно 39% вероятности. Победа сборной Украины оценивается коэффициентом 3.10 (31% вероятности). Ничья идёт за 3.30 (30%).

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности от представителей Лиги В. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70.

Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.94. Наиболее же вероятным экспертам представляется ничейный счёт 1:1 (6.00).

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