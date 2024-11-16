Грузия — Украина: прогноз на матч в Батуми

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Грузия — Украина.

Ставка: Грузия не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.78.

Сборная Грузии в этом розыгрыше Лиги наций начала за здравие, а продолжает пока не очень хорошо. Победы над сборными Чехии (4:1) и Албании (1:0) сменились поражением от сборной Украины (0:1), а в конце октябрьского международного сбора албанцы вернули долг, выиграв у грузин со счётом 1:0. Теперь ситуация в первой группе Лиги В напряжённая.

С семью очками лидирует Чехия. Далее идут Грузия и Албания, набравшие по шесть очков. А замыкает квартет Украина, добывшая всего четыре очка. Сборная Украины, конечно, будет играть только на победу в Батуми. В случае поражения она потеряет шансы попасть в Лигу А. Вот только и сборной Грузии не помешают три очка. Во-первых, надо исправляться за октябрьский сбор. Во-вторых, надо отомстить за результат в прошлой очной встрече.

Вообще, даже неподготовленному глазу виден прогресс грузинского футбола. Выход в плей-офф чемпионата Европы летом и увеличение количества трансферов игроков в топовые европейские чемпионаты тому подтверждение. А недавно в СМИ появилась информация, что с главным тренером продлили контракт до 2028 года. Это показатель доверия со стороны руководства.

С учётом того, что состав на ноябрь у грузин собран солидный (Хвича Кварацхелия тоже на месте), есть вероятность увидеть хороший матч в их исполнении. Особенно на домашнем стадионе. В прошлом месяце многое получалось, но не хватило результативных действий в атаке. При таких раскладах вполне можно ожидать, что хозяева как минимум не проиграют.

Вместе с тем ждать россыпи голов не приходится ввиду высоких рисков. Вряд ли кто-то из соперников захочет бежать вперёд без оглядки на собственные ворота. У гостей вообще на кону не только путёвка в Лигу А, но и сохранение прописки в Лиге В. Так что проверяем 1Х через тотал меньше 3.5 мяча.