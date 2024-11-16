Германия — Босния и Герцеговина: эксперты оценили шансы команд

В субботу, 16 ноября, на стадионе «Европа-Парк» в городе Фрайбург-им-Брайсгау состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Германия — Босния и Герцеговина. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение немцам. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.12, что даже приблизительно переваливает за 87% вероятности.

Победа сборной Боснии и Герцеговины оценивается коэффициентом 21.00 — это около 4% вероятности. Ничья доступна за 10.50 (9%).

Вместе с тем аналитики ждут высокую результативность в предстоящем матче представителей Лиги А. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.35. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 2.20.