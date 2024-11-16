Германия — Босния и Герцеговина: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Германия — Босния и Герцеговина.

Ставка: Босния победит с форой (+2.5) за 1.85.

Сборная Германии может быть довольна. За четыре тура группового этапа Лиги наций она набрала 10 из 12 возможных очков и досрочно застолбила себе место в плей-офф соревнования. Можно теперь вовсю экспериментировать, и это хорошие новости для бундестим. Дело в том, что Юлиан Нагельсман недавно заявил о проблемах с составом. Многие футболисты работали до ноябрьских сборов в условиях плотного календаря, у кого-то есть травмы. Благо в стране достаточно талантов, чтобы попробовать найти замену.

Кроме того, не стоит забывать о потерях во вратарской линии. Мануэль Нойер завершил карьеру в сборной Германии, а у Марка-Андре тер Штегена серьёзная травма. Конечно, сменщики тоже приличные, но разницу в опыте выступлений на международной арене недооценивать не стоит. А это всё повышает шансы соперника если не на сенсацию, то хотя бы на борьбу.

На этом фоне букмекеры, на мой взгляд, слегка преувеличивают шансы сборной Германии в предстоящем матче. Да, сборная Боснии и Герцеговины в последние годы переживает не лучшие времена. Отбор на Евро-2024 провален, а в Лиге наций перед глазами маячит понижение. Однако неплохой в прошлом игрок Сергей Барбарез на тренерском поприще делает только первые шаги.

В Лиге наций начали боснийцы под его руководством с неприятных 2:5 от сборной Нидерландов. Но после этого они соперникам подобного не позволяли — 0:0 и 0:2 с Венгрией и 1:2 с Германией. Несмотря на то что немцы на этот раз выступят на домашнем поле, их разгромной победы мы бы ждать не стали. Состав у гостей интересный, мотивация у тренера есть, а потому как минимум бой дать могут.