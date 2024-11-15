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Игнасио Сааведра — автор БЕТСИТИ лучшего гола «Сочи» первого круга сезона-2024/2025

Игнасио Сааведра — автор БЕТСИТИ лучшего гола «Сочи» первого круга сезона-2024/2025
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В Первой лиге чемпионата России по футболу позади остался первый круг. Болельщики «Сочи» по его итогам выбрали лучший гол команды. Самым красивым признали мяч чилийского полузащитника Игнасио Сааведры в ворота «Нефтехимика».

Голосование проводилось в телеграм-канале клуба. По его итогам гол Начо набрал 43% голосов. Его точный удар в добавленное арбитром время принёс победу «Сочи» в игре 17-го тура Первой лиги (3:2). Посмотреть гол можно здесь.

В честь этого события БЕТСИТИ совместно с «Сочи» разыгрывает футболку Начо с автографом. На одном из домашних матчей игроку будет вручён специальный приз.

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