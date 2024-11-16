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Нидерланды — Венгрия: букмекеры оценили шансы в матче Лиги наций

Нидерланды — Венгрия: букмекеры оценили шансы в матче Лиги наций
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16 ноября на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Нидерланды — Венгрия. Начало игры — в 22:45 мск.

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Букмекеры считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу нидерландцев можно с коэффициентом 1.41. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1410 рублей.

Успех венгров оценён экспертами в 7.40. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Букмекеры считают, что матч Нидерланды — Венгрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол в исполнении Венгрии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

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