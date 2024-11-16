Нидерланды — Венгрия: прогноз на матч Лиги наций

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру Нидерланды — Венгрия.

Ставка: обе забьют за 1.84.

В Лиге наций нидерландцы победили пока что только Боснию и Герцеговину (5:2). Затем они сыграли вничью с Германией (2:2) и как раз с Венгрией (1:1), а также беспомощно уступили немцам (0:1). В последней встрече подопечные Кумана нанесли всего лишь три удара, и только один из них пришёлся в створ.

Странно, что «оранжевые» не пропустили больше. У Кумана плохо получается организовывать игру команды в обороне. Даже во встречах с явными аутсайдерами нидерландцы позволяют создавать моменты у своих ворот. А ведь, казалось бы, защита у сборной звёздная.

Венгры не потерпели ни одного поражения в квалификации на Евро-2024. На самом турнире они выступили не лучшим образом. Отчасти из-за того, что попалась сложная группа. Теперь подопечные Марко Росси наводят шороху в Лиге наций. Сборной не нужно создавать много моментов для того, чтобы забить. Они не забили только в 4 из 15 последних официальных игр.

Поставить на то, что сыграет «обе забьют», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. Несмотря на то что предыдущая игра проходила в Венгрии, нидерландцы чаще владели инициативой и должны были забить больше. Они упустили много голевых моментов. В этот раз удача может оказаться на стороне Кумана.

У нидерландцев заметное превосходство в классе. Плюс будет поддержка родных трибун. Только вот проблемы оборонительного характера не внушают уверенности в том, что «оранжевые» смогут победить обладающих невероятным характером и силой воли «волшебных мадьяр». Возможно, снова будет ничья.