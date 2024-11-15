Вячеслав Дацик — Джейсон Гаверн: прогнозы, коэффициенты и ставки

Сегодня, 15 ноября, в Москве состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Возглавит его известный российский боец Вячеслав Дацик. В соперниках у Рыжего Тарзана будет американец Джейсон Гаверн. Начало – не ранее 23:55 мск.

Букмекеры считают фаворитом Дацика и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.35. Шансы Гаверна оценили в 4.80. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 7.50.

Эксперты считают, что поединок может продлиться всю дистанцию. Поставить на тотал больше 3.5 раунда можно за 1.84. Тотал меньше 3.5 раунда идёт за 1.86.

Поставить на победу Вячеслава нокаутом можно за 2.20. Шансы Рыжего Тарзана выиграть по очкам оценены коэффициентом 3.30. Если Дацик отправит Джейсона в нокаут уже в первом раунде, сыграет коэффициент 4.50.

Вероятность победы Гаверна досрочно оценена в 7.60. Если американец победит судейским решением – сыграет коэффициент 8.00.