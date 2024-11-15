Майк Тайсон — Джейк Пол: коэффициенты и ставки, кто фаворит

В ночь с 15 на 16 ноября на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне (штат Техас, США) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого американский видеоблогер Джейк Пол сразится с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе соотечественником Майком Тайсоном. Начало – не ранее 6:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом Пола и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.68. Шансы Тайсона оценили в 2.80. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 7.75.

Эксперты предполагают, что поединок закончится досрочно. Ставки на тотал больше 7.5 раунда принимают за 2.25. Поставить на тотал меньше 7.5 раунда можно за 1.57.

На победу Пола нокаутом можно поставить с коэффициентом 2.65. Если Джейк выиграет судейским решением, сыграет 4.05.

Букмекеры оценили вероятность победы Тайсона нокаутом коэффициентом 4.30. Коэффициент на победу Майка по очкам равен 6.85.