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Джейк Пол — Майк Тайсон: где смотреть онлайн бесплатно, прямой эфир

Джейк Пол — Майк Тайсон: где смотреть онлайн бесплатно, прямой эфир
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В ночь с 15 на 16 ноября на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне (штат Техас, США) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого американский видеоблогер Джейк Пол сразится с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе соотечественником Майком Тайсоном. Начало – не ранее 6:00 мск.

Прочие бои 2024. Netflix
Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

Все бои покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в Российской Федерации не ожидается.

Букмекеры считают фаворитом Пола и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.68. Шансы Тайсона оценили в 2.80. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 7.75.

Эксперты предполагают, что поединок закончится досрочно. Ставки на тотал больше 7.5 раунда принимают за 2.25. Поставить на тотал меньше 7.5 раунда можно за 1.57.

Кто фаворит боя Тайсон — Пол:
Когда Майк Тайсон откусил ухо Холифилду, Джейк Пол был ещё в пелёнках. Фаворит очевиден?
Когда Майк Тайсон откусил ухо Холифилду, Джейк Пол был ещё в пелёнках. Фаворит очевиден?
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