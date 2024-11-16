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Джейк Пол — Майк Тайсон: во сколько начало, кто фаворит боя

Джейк Пол — Майк Тайсон: во сколько начало, кто фаворит боя
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В ночь с 15 на 16 ноября на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне (штат Техас, США) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого американский видеоблогер Джейк Пол сразится с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе соотечественником Майком Тайсоном. Начало – не ранее 6:00 мск.

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Все бои покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в Российской Федерации не ожидается.

Букмекеры считают фаворитом Пола и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.68. Шансы Тайсона оценили в 2.80. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 7.75.

Эксперты предполагают, что поединок закончится досрочно. Ставки на тотал больше 7.5 раунда принимают за 2.25. Поставить на тотал меньше 7.5 раунда можно за 1.57.

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