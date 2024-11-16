Германия — Босния и Герцеговина: ставка Александра Мостового на матч Лиги наций

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги наций Германия — Босния и Герцеговина.

Ставка: победа Германии 2:0 за 5.80.

«В 5-м туре Лиги наций сойдутся Германия и Босния и Герцеговина. Не жду тут сенсации. Немцы должны без особого сопротивления набрать свои три очка.

Германия подтвердила свой статус одного из фаворитов группы. Особенно успешных результатов от команды Нагельсмана ждали после отчасти провального Евро-2024, на котором хозяева турнира даже до полуфинала не дошли. Пусть и тогда они испанцам в ¼ финала составили серьёзную конкуренцию, были близки к успеху.

Сейчас за четыре тура этого раунда Лиги наций у Германии нет ни одного поражения — три победы и одна ничья. Баллы команда поделила с главным конкурентом по группе — Нидерландами (2:2). В ответной встрече немцы уже сыграли лучше, одолели соперника — 1:0. Думаю, о победах над Венгрией и Боснией и Герцеговиной можно не говорить. С 10 очками Бундестим теперь лидирует с отрывом от Нидерландов и Венгрии на одинаковые пять очков. Выход в плей-офф для неё уже гарантирован.

Боснийцы же с противоположных исходом провели четыре тура — ни разу не победили. Ничья за этот период у них была всего одна — 0:0 с Венгрией. В остальных матчах команда только проигрывала. У неё больше всех пропущенных мячей в квартете — девять. В общем-то, неудивительный результат. При определённых обстоятельствах Босния ещё может подняться на третье место и попасть в стыки. Но я не особо в это верю.

Да, тут ожидается лёгкая победа Германии. В первой их встрече она особых проблем не испытала — 2:1.Сейчас команда для себя главную задачу уже решила. Не жду боевого состава, тренерский штаб Нагельсмана может дать поиграть молодым игрокам. Так что счёт будет не таким уж крупным.

Мой выбор тут — точный счёт 2:0. Такой вариант оценивается в 5.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».