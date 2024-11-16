Германия — Босния и Герцеговина: ставка Дмитрия Градиленко на игру Лиги наций 16 ноября

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги наций Германия — Босния и Герцеговина.

Ставка: победа Германии с форой (-3) за 2.35.

«Германия и Босния и Герцеговина сойдутся в 5-м туре Лиги наций. Хозяева поля вопрос с выходом в финальный раунд уже решили для себя. А вот гостям придётся побороться за то, чтобы остаться в группе А и не вылететь. Сейчас они идут последними в квартете, но имеют ещё не такой большой разрыв с Венгрией с третьей строчки.

В матче между собой в гостях немцы победили достаточно легко, хотя это не скажешь по счёту — 2:1. В этой игре, как мне кажется, с возвращением Зане и Мусиалы немцы должны забить больше трёх мячей. Хотя в последнее время это не так часто случается.

Думаю, что ветеран Джеко, если будет играть за Боснию, гол не забьёт, так же как и его партнёры. А вот немцы дома во Фрайбурге забьют более трёх голов. Поэтому моя ставка — победа Германии с форой (-3), такой вариант рекомендую рассмотреть», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».