Нидерланды — Венгрия: ставка Романа Павлюченко на матч дивизиона А Лиги наций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Венгрия.

Ставка: победа Нидерландов в один мяч за 3.80.

«Нидерланды и Венгрия встретятся в рамках 5-го тура Лиги наций. Венгры — крепкая команда, которая может дать отпор. Но всё же я верю в голландцев, которые, может быть, яркого футбола сегодня не показывают, но на результат они играть умеют.

Впрочем, пока ситуация тяжело складывается для команды Кумана. Начала эту ЛН она очень уверенно, разгромила Боснию и Герцеговину (5:2), что, конечно, было ожидаемо, учитывая уровень соперников. Но вот после этого у «летучего голландца» игра не задалась. Сперва он дважды поделил очки с Германией и Венгрией (2:2 и 1:1), а затем и вовсе уступил немцам во второй встрече (0:1).

Теперь с пятью очками сборная идёт на второй строчке. И сейчас она, скорее, борется за второе место с Венгрией, с которой у них по пять очков в активе. Догнать лидирующую Германию сможет кто-то только один из них — отставание пять очков. Так что кто тут выиграет, тот и будет ближе к финишу в топ-2.

У Венгрии обратная ситуация с матчами. В первых трёх турах команда не выигрывала — проиграла крупно Германии (0:5), а также сыграла вничью с Нидерландами (1:1) и Боснией и Герцеговиной (0:0). Но вот в 4-м туре венгры уже добыли важные три очка — в ответной встрече с боснийцами (2:0). Из-за этого у коллектива и появился шанс на финиш в топ-3.

Я в этой паре больше верю в успех голландцев, даже несмотря на то, что в их первой встрече была зафиксирована ничья. Тогда команда Кумана была ближе к победе, играла лучше и больше моментов имела. Не могло не повлиять тогда и удаление ван Дейка к концу встречи.

Сейчас Нидерланды явно недовольны своим положением в группе, они должны были идти наравне с Германией, а не с Венгрией. Сегодня голландцы выиграют с небольшой разницей в один гол — коэффициент 3.80», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».