«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру НХЛ «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси».

Ставка: тотал больше 6 гола за 1.87.

После четырёх поражений подряд «Тампа-Бэй» разгромила возглавляющий сводную таблицу НХЛ «Виннипег» (4:1). Первой звездой встречи был признан Андрей Василевский. Он совершил 23 сейва. Победа стала для российского голкипера 300-й в НХЛ.

Однако в целом «Нью-Джерси» смотрится гораздо стабильнее, чем «Тампа-Бэй». Клуб возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона. В последних девяти матчах «Дэвилз» уступили только «Калгари» (0:3) и «Сан-Хосе» (0:1). Шесть из семи побед они одержали в основное время.

Подопечные Шелдона Кифа дважды на выезде разгромили «Флориду» (4:1 и 6:2). В обеих встречах набрал очки лидер «Нью-Джерси» Джек Хьюз. В первой игре он записал на свой счёт заброшенную шайбу, а во второй оформил хет-трик из результативных передач.

Всего в 20 встречах Хьюз забросил восемь шайб и отдал 14 голевых пасов. Талантливый 23-летний нападающий набрал отличную форму. Он с лёгкостью находит уязвимые места в обороне соперников, стабильно снабжает сокомандников точными передачами под бросок.

Результативность у «Дэвилз» хорошая. В 20 матчах они забросили 72 шайбы, но и пропустили немало — 52. Так же, как и у «Тампа-Бэй», частенько у «Нью-Джерси» случаются провалы в обороне. Даже во встречах с аутсайдерами они иногда пропускают много.

Поставить на то, что сыграет ТБ 6 шайб, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. В 7 из 10 последних очных встреч команды преодолели отметку в шесть заброшенных шайб. В самой последней они вообще на двоих забросили целых 13 шайб.

Никита Кучеров в той игре записал на свой счёт две голевые передачи, а Джек Хьюз набрал три очка. Вполне вероятно, лидеры обеих команд вновь порадуют результативностью. Хотя Василевский постарается не позволить звезде «Дэвилз» сделать результат.