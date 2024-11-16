«Автомобилист» — «Адмирал»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Адмирал».

Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 1.48.

«Команды сыграют между собой второй раз подряд. Несколько дней назад во Владивостоке сильнее оказались гости, хотя «Адмирал» трижды выходил вперёд и победа команды Леонида Тамбиева не стала бы нелогичной. Но «Автомобилист» включался в нужные моменты и довёл дело до серии буллитов, в которой оказался точнее. Екатеринбург по-прежнему занимает второе место на Востоке, уступая пять очков «Трактору», но потенциальные победы в следующих домашних матчах над «Адмиралом», «Нефтехимиком» и «Куньлунем» могли бы значительно приблизить команду Николая Заварухина к лидеру Восточной конференции. Тем более что с более слабыми соперниками «Автомобилист» в последних матчах очки набирает. Помимо «Адмирала», екатеринбуржцы недавно обыграли в гостях «Амур» (3:2), «Барыс» (3:1) и «Нефтехимик» (3:2). Ещё одну встречу с Нижнекамском «Автомобилист» выиграл дома (3:2). Победная серия команды достигла шести матчей, и предстоящие домашние встречи — хорошая возможность её продлить.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 ноября 2024, суббота. 14:30 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

«Адмирал» благодаря двум победам в предыдущей выездной серии над «Салаватом Юлаевым» (4:2) и «Амуром» (5:0), а также стабильному набору очков в четырёх домашних матчах (все игры закончились за пределами основного времени — две победы, два поражения) существенно изменил положение в турнирной таблице. Сейчас команда Леонида Тамбиева занимает пятую строчку, опережая «Металлург», «Нефтехимик» и «Сибирь». Для команды, которая в прошлом сезоне даже близко не была к зоне плей-офф, это великолепный результат. Но в гостях «Адмирал» часто выглядит не очень свежо, поэтому ближайшие четыре матча в Екатеринбурге, Москве, Череповце и Омске будут серьёзной проверкой для команды.

«Автомобилист», конечно, такие матчи должен забирать, хотя предыдущая игра во Владивостоке показала, что одной левой обыгрывать «Адмирал» не получается. Рассчитываем на продление победной серии Екатеринбурга. Ставка: итоговая победа «Автомобилиста», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».