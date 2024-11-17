«Филадельфия» — «Баффало»: прогноз на матч 17 ноября

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру НХЛ «Филадельфия» — «Баффало».

Ставка: тотал больше 6.5 гола за 2.20.

«Филадельфия» очень плохо начала сезон, но Джон Торторелла постепенно выправляет положение. Его подопечные проиграли только 4 из 10 последних встреч. Команда поднялась на шестую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона.

Мичков после воспитательных мер и вывода из состава дважды подряд был признан первой звездой матча НХЛ. Россиянин помог команде победить «Сан-Хосе» (4:3 Б) и «Оттаву» (5:4 ОТ). В обоих случаях заброшенные им шайбы стали победными. В 15 матчах Мичков набрал 13 (6+7) очков.

У «Баффало» с «Филадельфией» довольно много общего. Он тоже далеко не лучшим образом начал сезон, но Линди Рафф — тренер опытный. «Баффало» проиграл только 4 из 11 последних матчей. Клуб поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона. Всё совсем рядом.

Бо́льшую часть побед «Сэйбрз» одержали над аутсайдерами, но Рафф шаг за шагом поднимает уровень своих подопечных. Недавно они разгромили «Оттаву» (5:1) и крупно победили «Рейнджерс» (6:1). У «Баффало» очень хорошо обстоят дела с результативностью. Даже Игорь Шестёркин оказался не в силах остановить техничных нападающих соперника.

А ведь у «Филадельфии» защитники и голкиперы далеко не так надёжны, как у «Рейнджерс». В 17 встречах «Флайерз» пропустили 62 шайбы — в Восточной конференции больше только у «Питтсбурга» и «Монреаля».

Заключить пари на то, что сыграет ТБ 6.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Зачастую встречи между «Филадельфией» и «Баффало» получаются результативными. В шести из девяти последних матчей в НХЛ команды на двоих забрасывали не меньше семи шайб, а ещё в двух достигли планки в шесть голов.