Джейк Пол — Майк Тайсон: результат боя и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) состоялся вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал боксёрский поединок между легендарным 58-летним боксёром Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом.

Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей со счётом 79-73.

Эта победа стала для Пола 11-й в профессиональной карьере. Также у него одно поражение. Тайсон, в свою очередь, потерпел седьмое поражение. На его счету 50 побед, 44 из которых были одержаны нокаутом.

Букмекеры не сомневались в победе Пола, принимая ставки на победу блогера с коэффициентом 1.42. Выплата со ставки в 1000 рублей составила бы 1420 рублей. На победу Тайсона давали 4.10, на ничью — 7.50.

Заключить пари на полный бой предлагалось за 3.20, а тотал больше 6.5 раунда шёл за 1.75. На победу Пола по очкам давали 3.70.