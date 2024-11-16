«Торпедо» — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Нижнем Новгороде

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Торпедо» – «Локомотив».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.10.

«В четверг закончилась серия «Локомотива» из 11 побед подряд. Видно, что команда подустала – в первую очередь эмоционально. Да и с креативом в атаке у вице-чемпионов в последнее время плохо: в ноябре они лишь один раз за шесть матчей забили больше двух, маловато неожиданных решений, забуксовали спецбригады.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Всё это дает хозяевам шанс как минимум на ничью в основное время. Тем более что высокоскоростное движение и акцент на контроле шайбы – стиль, которым отлично владеет команда Ларионова и который неудобен ярославцам. К тому же «Торпедо», судя по последним матчам, восстановило силы и вновь играет в привычной креативной, быстрой манере. Нижегородцы смогут эффективно сопротивляться команде Никитина. В начале ноября и основное время, и овертайм матча между этими соперниками завершился со счётом 1:1. Не стоит ждать результативного хоккея и теперь – зрители встречи увидят максимум четыре гола», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».