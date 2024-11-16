«Лада» — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ в Тольятти

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Лада» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Металлурга» и ТМ 5.5 за 2.40.

«Обычно после смены тренера команда на эмоциях выдаёт неплохой хоккей и даже берёт очки. Но сейчас не тот случай. Перед чемпионами, как это ни странно, стоит ещё более серьёзная необходимость биться за результат. «Магнитку» лихорадит всю осень. Вот и теперь после трёх качественных побед на тяжёлом выезде Владивосток – Хабаровск – Новосибирск случилась домашняя оплеуха от «Трактора». Да ещё и с нулём заброшенных. Такие осечки всегда выглядят болезненно, у руководства в любой момент могут появиться вопросы к Разину.

Так что на тольяттинцев главный тренер «Металлурга» свою команду настроит по полной. «Лада» очень достойно выглядела в последнее время: трудовые победы в гостях у «Авангарда» и «Динамо», равная борьба с ЦСКА и «Салаватом». Но теперь, скорее всего, у команды кончатся силы. Как физические после очень утомительного выезда, так и моральные, связанные с задержкой зарплат и обещаниями губернатора экономить на клубе. Бой хозяева дадут, но всё, на что их хватит – не пропустить много. Берём победу «Магнитки» и тотал меньше 5.5 заброшенных шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».