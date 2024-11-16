Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Лада» — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ в Тольятти

«Лада» — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ в Тольятти
Аудио-версия:
Комментарии

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Лада» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Металлурга» и ТМ 5.5 за 2.40.

«Обычно после смены тренера команда на эмоциях выдаёт неплохой хоккей и даже берёт очки. Но сейчас не тот случай. Перед чемпионами, как это ни странно, стоит ещё более серьёзная необходимость биться за результат. «Магнитку» лихорадит всю осень. Вот и теперь после трёх качественных побед на тяжёлом выезде Владивосток – Хабаровск – Новосибирск случилась домашняя оплеуха от «Трактора». Да ещё и с нулём заброшенных. Такие осечки всегда выглядят болезненно, у руководства в любой момент могут появиться вопросы к Разину.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Лада
Тольятти
1-й период
0 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск

Так что на тольяттинцев главный тренер «Металлурга» свою команду настроит по полной. «Лада» очень достойно выглядела в последнее время: трудовые победы в гостях у «Авангарда» и «Динамо», равная борьба с ЦСКА и «Салаватом». Но теперь, скорее всего, у команды кончатся силы. Как физические после очень утомительного выезда, так и моральные, связанные с задержкой зарплат и обещаниями губернатора экономить на клубе. Бой хозяева дадут, но всё, на что их хватит – не пропустить много. Берём победу «Магнитки» и тотал меньше 5.5 заброшенных шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android