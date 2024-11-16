Нидерланды — Венгрия: прогноз Павла Яковлева на матч Лиги наций 16 ноября

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Венгрия.

Ставка: тотал угловых Нидерландов в первом тайме больше 3 за 1.74.

«Обе команды находятся рядом в турнирной таблице и имеют в своём активе по пять очков. Нидерланды неудачно провели свой последний матч, уступив Германии (0:1), но на то есть свои причины. Отсутствие ван Дейка сказалось на результате. В свою очередь, Венгрия удачно съездила в гости к Боснии и Герцеговине, победив там со счётом 2:0.

Соперники уже играли между собой в Венгрии, и тогда была ничья 1:1, но Нидерланды играли интереснее и могли побеждать даже, но венгры вытерпели, причём забили первыми и большую часть матча вели в счёте.

Думаю, что предстоящий матч будет результативным. Нидерланды выступают дома и должны вести игру. Будут атаковать с первых минут, дабы не приводить к нервозной концовке матча. Именно в этой игре может определиться путёвка в плей-офф Лиги наций. Да, Венгрия — это крепкий соперник.

Думаю, что с первого же тайма начнётся активная игра сборной Нидерландов. Мой прогноз такой — тотал угловых у нидерландцев в первом тайме больше 3», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».