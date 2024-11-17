Норвегия — Казахстан: букмекеры оценили шансы команды Черчесова

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В воскресенье, 17 ноября, на стадионе «Уллевол» в Осло состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Норвегия — Казахстан. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение скандинавам. Сделать ставку на победу сборной Норвегии предлагается с коэффициентом 1.16, что приблизительно равно 86% вероятности.

Победа сборной Казахстана оценивается коэффициентом 27.00 — это примерно 3% вероятности. Ничья идёт за 8.20 (11%).

Вместе с тем аналитики ждут результативной игры от представителей третьей группы Лиги В. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.51.

Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 2.60. Наиболее вероятным представляется счёт 3:0 в пользу хозяев.