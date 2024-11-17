Назван самый вероятный счёт матча Норвегия — Казахстан

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В воскресенье, 17 ноября, на стадионе «Уллевол» в Осло состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Норвегия — Казахстан. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение скандинавам. Сделать ставку на победу сборной Норвегии предлагается с коэффициентом 1.16, что приблизительно равно 86% вероятности.

Победа сборной Казахстана оценивается коэффициентом 27.00 — это примерно 3% вероятности. Ничья идёт за 8.20 (11%).

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.51. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 2.60.

Наиболее вероятным представляется счёт 4:0 в пользу хозяев (4.80). Победа Норвегии 3:0 идёт за 5.70, на точный счёт 2:0 в пользу скандинавов дают 5.80.