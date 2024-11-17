Норвегия — Казахстан: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Норвегия — Казахстан.

Ставка: Норвегия победит с форой (-2) за 1.71.

Сборная Норвегии в прошлом туре на выезде разгромила сборную Словении со счётом 4:1. Норвежцы значительно повысили свои шансы на выход в Лигу А. Во-первых, разница забитых и пропущенных мячей стала лучше — 10 на 7. Во-вторых, один из конкурентов отвалился. У словенской команды теперь на три очка меньше. Фактически продолжается спор лишь с австрийцами.

Третья причина частично связана со второй. Поскольку сборная Словении осталась без очков, ей необходимо играть только на победу в параллельном матче со сборной Австрии. Если австрийцы оступятся, то норвежцы при победе над сборной Казахстана финишируют первыми. А победа выглядит более чем реально.

Дело в том, что сборная Казахстана под руководством Станислава Черчесова совсем не впечатляет. В домашнем матче в 1-м туре была обнадёживающая нулевая ничья именно со сборной Норвегии. Но и тогда хозяева могли пропустить. Вспомните пару моментов у того же Холанда. А дальше — совсем безнадёга.

Казахстанцы по два раза проиграли сборным Словении (0:3 и 0:1) и Австрии (0:4 и 0:2). Нетрудно заметить, что ко всем проблемам в обороне добавляется отсутствие голевых моментов. И действительно — без голов не бывает побед. А когда ты при этом ещё и часто пропускаешь, набирать очки просто невозможно.

Теперь сборная Норвегии будет играть на домашнем стадионе, где у неё три победы с общим счётом 8:1 в трёх предыдущих играх во всех турнирах. Полагаем, в предстоящем матче норвежцы продлят этот тренд, разгромив нестабильных гостей. В качестве ставки можно рассмотреть даже фору на хозяев. Кажется, Черчесову придётся объясняться, а не только отшучиваться.