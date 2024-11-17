Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча Италия — Франция

В воскресенье, 17 ноября, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Италия — Франция. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Обычно в таких ситуациях говорят, что игра пойдёт на три результата.

Победа сборной Италии идёт за 2.83, а на успех сборной Франции предлагается поставить за 2.77. Ничья оценивается коэффициентом 3.20.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (5.70). Победа Франции 1:0 идёт за 7.80, на точный счёт 1:0 в пользу Италии дают 8.00.