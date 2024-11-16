Нидерланды — Венгрия: кто фаворит матча Лиги наций, во сколько начало, прогнозы

16 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Нидерланды — Венгрия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нидерландцев можно с коэффициентом 1.41. Успех венгров оценён экспертами в 7.40. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Букмекеры считают, что матч Нидерланды — Венгрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

В Лиге наций нидерландцы победили пока что только Боснию и Герцеговину (5:2). Затем они сыграли вничью с Германией (2:2) и как раз с Венгрией (1:1), а также беспомощно уступили немцам (0:1). В последней встрече подопечные Кумана нанесли всего лишь три удара, и только один из них пришёлся в створ.

Сборная Венгрии вообще очень здорово прибавила за последние несколько лет. Сколько уже аплодисментов и хвалебных высказываний сорвал Марко Росси. У нидерландцев заметное превосходство в классе. Плюс будет поддержка родных трибун. Только вот проблемы оборонительного характера не внушают уверенности в том, что «оранжевые» смогут победить обладающих невероятным характером и силой воли «волшебных мадьяр».