Италия — Франция: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Лиги наций УЕФА Италия — Франция.

Ставка: победа Италии с нулевой форой за 2.00.

Сборная Италии в прошлом туре обыграла сборную Бельгии на выезде и решила все вопросы в группе. Почти наверняка она выйдет в плей-офф с первого места. Достаточно не уступить в предстоящем матче со сборной Франции с крупным счётом, тогда можно будет застолбить первую строчку в квартете за собой.

Сборная Франции могла сохранить интригу до последнего тура, но накануне ничего не придумала со сборной Израиля. Французы играли на своём поле, имели колоссальное территориальное преимущество и нанесли 22 удара по воротам соперника, однако в итоге довольствовались лишь нулевой ничьей. Скука.

С другой стороны, подопечным Дидье Дешама этого вполне хватило, чтобы гарантировать себе путёвку в четвертьфинал Лиги наций. Отрыв от ближайших преследователей в лице бельгийцев перед заключительным туром группового этапа составляет шесть очков. Даже с турнирной точки зрения мотивации здесь взяться неоткуда.

Кроме того, как мы помним, французская команда проводит ноябрьские сборы без Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна. Первому позволили отдохнуть, а второй ушёл из-за разногласий с тренерским штабом. Даже с такими мастеровитыми футболистами не всегда получалось побеждать, а без них вообще всё грустно.

Сборная Италии, в свою очередь, набрала ход после неудачи на Евро. В пяти турах Лиги наций допустила всего одну осечку — сыграла вничью со сборной Бельгии. Да и тогда, будем откровенны, ключевую роль сыграло удаление в первом тайме. На таком фоне вполне логично ждать новой победы итальянцев. Особенно на своём поле. А в качестве подстраховки можно выбрать нулевую фору.