Германия — Босния и Герцеговина: кто фаворит матча Лиги наций, ставки и коэффициенты

В субботу, 16 ноября, на стадионе «Европа-Парк» в городе Фрайбург-им-Брайсгау состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Германия — Босния и Герцеговина. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.12, что даже приблизительно переваливает за 85% вероятности. Победа сборной Боснии и Герцеговины оценивается коэффициентом 21.00 — менее 5% вероятности. Ничья доступна за 10.50.

Вместе с тем аналитики ждут высокую результативность в предстоящем матче представителей Лиги А. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.35. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 2.20. Наиболее вероятным экспертам видится счёт 3:0 в пользу хозяев.

Сборная Германии может быть довольна. За четыре тура группового этапа Лиги наций она набрала 10 из 12 возможных очков и досрочно застолбила себе место в плей-офф соревнования.

Сборная Боснии и Герцеговины в последние годы переживает не лучшие времена. Отбор на Евро-2024 провален, а в Лиге наций перед глазами маячит понижение. Однако неплохой в прошлом игрок Сергей Барбарез на тренерском поприще делает только первые шаги.

В Лиге наций начали боснийцы под его руководством с неприятных 2:5 от сборной Нидерландов. Но после этого они соперникам подобного не позволяли — 0:0 и 0:2 с Венгрией и 1:2 с Германией.