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«Филадельфия» — «Баффало»: во сколько начало матча НХЛ, кто фаворит, какие прогнозы

«Филадельфия» — «Баффало»: во сколько начало матча НХЛ, кто фаворит, какие прогнозы
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17 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» — «Баффало». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Флайерз» в основное время можно с коэффициентом 2.42. Успех «Сэйбрз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.55.

Букмекеры считают, что матч «Филадельфия» — «Баффало» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.50.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Филадельфия» очень плохо начала сезон, но Джон Торторелла постепенно выправляет положение. Его подопечные проиграли только 4 из 10 последних встреч. Команда поднялась на шестую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона.

У «Баффало» с «Филадельфией» довольно много общего. Он тоже далеко не лучшим образом начал сезон, но Линди Рафф — тренер не робкого десятка. Когда-то «Сэйбрз» благодаря его стараниям были завсегдатаями в плей-офф. Постепенно они обретают всё более презентабельный вид.

«Баффало» проиграл только 4 из 11 последних матчей. Клуб поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

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