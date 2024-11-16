UFC 309: кард участников, список боёв, коэффициенты и ставки

В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 309, где главным событием станет бой чемпиона в тяжёлом весе Джона Джонса с экс-чемпионом в этом весе Стипе Миочичем.

В соглавном событии американец Майкл Чендлер попытается взять реванш у бразильского бойца Чарльза Оливейры.

Начало турнира UFC 309 запланировано на 2:00 мск. Основной кард стартует не ранее 6:00 мск.

Посмотреть трансляцию UFC 309 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Основной кард:

Джон Джонс – Стипе Миочич;

Чарльз Оливейра – Майкл Чендлер;

Вивиан Араужо – Карин Силва;

Бо Никал – Пол Крэйг;

Крис Уайдман – Эрик Андерс.

Предварительный кард

Маурисио Руффи – Джеймс Ллонтоп;

Джонатан Мартинес – Маркус Макги;

Джим Миллер – Дэймон Джексон;

Дэвид Онама – Лукас Алмейда;

Микки Галл – Рамиз Брахимай;

Бассил Хафез – Обан Эллиотт;

Вероника Харди – Эдуарда Моура.

В главном поединке UFC 309 букмекеры отдают предпочтение Джонсу и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.15. Шансы Миочича оценили в 5.80.

В соглавном бою турнира эксперты склоняются к победе Оливейры. Ставки на его победу принимают с коэффициентом 1.37. Шансы Чендлера оценили в 3.20.