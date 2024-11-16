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UFC 309: во сколько начало, полный кард участников, по какому каналу покажут

UFC 309: во сколько начало, полный кард участников, по какому каналу покажут
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В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 309, где главным событием станет бой чемпиона в тяжёлом весе Джона Джонса с экс-чемпионом в этом весе Стипе Миочичем.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Джон Джонс — Стипе Миочич
17 ноября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Джон Джонс
Не началось
Стипе Миочич

В соглавном событии американец Майкл Чендлер попытается взять реванш у бразильского бойца Чарльза Оливейры.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер
17 ноября 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Майкл Чендлер

Начало турнира UFC 309 запланировано на 2:00 мск. Основной кард стартует не ранее 6:00 мск.

Посмотреть трансляцию UFC 309 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Основной кард:

  • Джон ДжонсСтипе Миочич;
  • Чарльз Оливейра – Майкл Чендлер;
  • Вивиан Араужо – Карин Силва;
  • Бо Никал – Пол Крэйг;
  • Крис Уайдман – Эрик Андерс.

Предварительный кард:

  • Маурисио Руффи – Джеймс Ллонтоп;
  • Джонатан Мартинес – Маркус Макги;
  • Джим Миллер – Дэймон Джексон;
  • Дэвид Онама – Лукас Алмейда;
  • Микки Галл – Рамиз Брахимай;
  • Бассил Хафез – Обан Эллиотт;
  • Вероника Харди – Эдуарда Моура.

В главном поединке UFC 309 букмекеры отдают предпочтение Джонсу и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.15. Шансы Миочича оценили в 5.80.

В соглавном бою турнира эксперты склоняются к победе Оливейры. Ставки на его победу принимают с коэффициентом 1.37. Шансы Чендлера оценили в 3.20.

Прогноз на соглавный бой UFC 309:
Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер. Нокаут был, теперь — сабмишен
Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер. Нокаут был, теперь — сабмишен
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