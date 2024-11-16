UFC 309: полный кард, список всех боёв, где смотреть в прямом эфире

В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 309, где главным событием станет бой чемпиона в тяжёлом весе Джона Джонса с экс-чемпионом в этом весе Стипе Миочичем.
В соглавном событии американец Майкл Чендлер попытается взять реванш у бразильского бойца Чарльза Оливейры.
Начало турнира UFC 309 запланировано на 2:00 мск. Основной кард стартует не ранее 6:00 мск.
Посмотреть трансляцию UFC 309 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
Основной кард:
- Джон Джонс – Стипе Миочич;
- Чарльз Оливейра – Майкл Чендлер;
- Вивиан Араужо – Карин Силва;
- Бо Никал – Пол Крэйг;
- Крис Уайдман – Эрик Андерс.
Предварительный кард
- Маурисио Руффи – Джеймс Ллонтоп;
- Джонатан Мартинес – Маркус Макги;
- Джим Миллер – Дэймон Джексон;
- Дэвид Онама – Лукас Алмейда;
- Микки Галл – Рамиз Брахимай;
- Бассил Хафез – Обан Эллиотт;
- Вероника Харди – Эдуарда Моура.
В главном поединке UFC 309 букмекеры отдают предпочтение Джонсу и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.15. Шансы Миочича оценили в 5.80.
В соглавном бою турнира эксперты склоняются к победе Оливейры. Ставки на его победу принимают с коэффициентом 1.37. Шансы Чендлера оценили в 3.20.