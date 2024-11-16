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Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер: во сколько начало, кто фаворит

Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер: во сколько начало, кто фаворит
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В ночь с 16 на 17 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 309. В его соглавном бою встретятся бразильский боец Чарльз Оливейра (34-10-0, 1 NC) и американец Майкл Чендлер (23-8-0). Начало – не ранее 7:30 мск.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер
17 ноября 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Майкл Чендлер

Букмекеры считают фаворитом Оливейру и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.37. Шансы Чендлера оценили в 3.20. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 60.0.

Эксперты предполагают, что поединок закончится досрочно. Ставки на тотал больше 4.5 раунда принимают за 5.30. Поставить на тотал меньше 4.5 раунда можно за 1.14.

Поставить на победу Оливейры нокаутом можно с коэффициентом 3.25. Шансы Чарльза выиграть болевым или удушающим оценили в 2.30.

Победа Чендлера досрочно идёт с коэффициентом 4.70. Если Майкл выиграет по очкам – сыграет 12.0.

У Чендлера нет шансов взять реванш:
Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер. Нокаут был, теперь — сабмишен
Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер. Нокаут был, теперь — сабмишен
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