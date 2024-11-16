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Джон Джонс — Стипе Миочич: прогнозы, коэффициенты и ставки

Джон Джонс — Стипе Миочич: прогнозы, коэффициенты и ставки
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В ночь на 17 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт очередной номерной турнир UFC 309. Главным событием вечера станет титульный бой в тяжёлом весе между двумя заслуженными ветеранами. Действующий чемпион Джон Джонс возвращается в октагон после травмы и встретится со Стипе Миочичем, простой которого длится уже почти четыре года.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Джон Джонс — Стипе Миочич
17 ноября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Джон Джонс
Не началось
Стипе Миочич

В прямом эфире поединок покажут на телеканале «Матч!». Начало – не ранее 8:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом Джонса и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.15. Шансы Миочича оценили в 5.80. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 68.0.

Эксперты предполагают, что поединок закончится досрочно. Ставки на тотал больше 4.5 раунда принимают за 3.50. Поставить на тотал меньше 4.5 раунда можно за 1.28.

Прогноз на соглавный бой UFC 309:
Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер. Нокаут был, теперь — сабмишен
Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер. Нокаут был, теперь — сабмишен

Поставить на победу Джонса нокаутом можно с коэффициентом 2.02. Если Джон выиграет сабмишеном – сыграет 3.25.

Вероятность досрочной победы Миочича оценили коэффициентом 7.55. Если Стипе выиграет о очкам – сыграет 15.0.

Чего ожидать от возвращения Миочича:
Джон Джонс — Стипе Миочич. Великая битва, но интриги нет!
Джон Джонс — Стипе Миочич. Великая битва, но интриги нет!
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