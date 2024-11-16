Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры оценили вероятность нокаута в бою Джон Джонс — Стипе Миочич

Букмекеры оценили вероятность нокаута в бою Джон Джонс — Стипе Миочич
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 17 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт очередной номерной турнир UFC 309. Главным событием вечера станет титульный бой в тяжёлом весе между двумя заслуженными ветеранами. Действующий чемпион Джон Джонс возвращается в октагон после травмы и встретится со Стипе Миочичем, простой которого длится уже почти четыре года.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Джон Джонс — Стипе Миочич
17 ноября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Джон Джонс
Не началось
Стипе Миочич

В прямом эфире поединок покажут на телеканале «Матч!». Начало – не ранее 8:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом Джонса и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.15. Шансы Миочича оценили в 5.80. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 68.0.

Эксперты предполагают, что поединок закончится досрочно. Ставки на тотал больше 4.5 раунда принимают за 3.50. Поставить на тотал меньше 4.5 раунда можно за 1.28.

Оливейра повторит на бис:
Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер. Нокаут был, теперь — сабмишен
Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер. Нокаут был, теперь — сабмишен

Поставить на победу Джонса нокаутом можно с коэффициентом 2.02. Если Джон выиграет сабмишеном – сыграет 3.25.

Вероятность досрочной победы Миочича оценили коэффициентом 7.55. Если Стипе выиграет по очкам – сыграет 15.0.

Миочич надеется вернуть титул:
Джон Джонс — Стипе Миочич. Великая битва, но интриги нет!
Джон Джонс — Стипе Миочич. Великая битва, но интриги нет!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android