Букмекеры оценили вероятность нокаута в бою Джон Джонс — Стипе Миочич

В ночь на 17 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт очередной номерной турнир UFC 309. Главным событием вечера станет титульный бой в тяжёлом весе между двумя заслуженными ветеранами. Действующий чемпион Джон Джонс возвращается в октагон после травмы и встретится со Стипе Миочичем, простой которого длится уже почти четыре года.

В прямом эфире поединок покажут на телеканале «Матч!». Начало – не ранее 8:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом Джонса и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.15. Шансы Миочича оценили в 5.80. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 68.0.

Эксперты предполагают, что поединок закончится досрочно. Ставки на тотал больше 4.5 раунда принимают за 3.50. Поставить на тотал меньше 4.5 раунда можно за 1.28.

Поставить на победу Джонса нокаутом можно с коэффициентом 2.02. Если Джон выиграет сабмишеном – сыграет 3.25.

Вероятность досрочной победы Миочича оценили коэффициентом 7.55. Если Стипе выиграет по очкам – сыграет 15.0.