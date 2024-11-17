Англия — Ирландия: букмекеры оценили шансы команд

17 ноября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги наций Англия — Ирландия. Начало игры — в 20:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.26. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1260 рублей.

Успех ирландцев оценён экспертами в 15.5. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Букмекеры считают, что матч Англия — Ирландия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол в исполнении сборной Ирландии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30. Поставить на «обе забьют» можно за 2.55.