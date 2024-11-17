Англия — Ирландия: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу Англия — Ирландия.

Ставка: Англия победит + тотал меньше 3.5 гола за 1.95.

Со сборной Ирландии у «трёх львов» не должно возникнуть больших проблем. «Зелёная армия» обладает посредственным составом, из которого можно выделить лишь нескольких футболистов. В квалификации на Евро-2024 ирландцы полностью провалились. Они проиграли шесть из восьми матчей. Победили только явного аутсайдера — Гибралтар (3:0 и 4:0). После этого «зелёная армия» пережила смену главного тренера. Должность занял Хеймир Хадльгримссон.

Имя на тренерском мостике сменилось, но никаких глобальных перемен не произошло. Результаты и игра сборной остались прежними. У Ирландии всё так же очень плохо получается создавать моменты и забивать, но зато в обороне порядок. Даже во встречах с сильными соперниками она пропускает мало.

Поблагодарить за это стоит Кивина Келлехера, выступающего на клубном уровне за «Ливерпуль». Молодой талантливый голкипер регулярно совершает много сейвов, радует потрясающими спасениями. Благодаря его стараниям в последних 12 официальных встречах «зелёная армия» пропустила только 17 мячей.

Заключить пари на то, что Англия победит Ирландию и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. «Три льва» просто обязаны выигрывать на классе. Даже без ряда ведущих футболистов они остаются грозной силой.