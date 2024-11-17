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Оливейра — Чендлер: время боя UFC 309, где смотреть онлайн

Оливейра — Чендлер: время боя UFC 309, где смотреть онлайн
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В ночь с 16 на 17 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 309. В его соглавном бою встретятся бразильский боец Чарльз Оливейра (34-10-0, 1 NC) и американец Майкл Чендлер (23-8-0). Начало – не ранее 7:30 мск.

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В прямом эфире бой покажет телеканал «Матч», бесплатная онлайн-трансляция будет доступна на сайте канала.

Букмекеры считают фаворитом Оливейру и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.37. Шансы Чендлера оценили в 3.20. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 60.0.

Эксперты предполагают, что поединок закончится досрочно. Ставки на тотал больше 4.5 раунда принимают за 5.30. Поставить на тотал меньше 4.5 раунда можно за 1.14.

Поставить на победу Оливейры нокаутом можно с коэффициентом 3.25. Шансы Чарльза выиграть болевым или удушающим оценили в 2.30.

Победа Чендлера досрочно идёт с коэффициентом 4.70. Если Майкл выиграет по очкам – сыграет 12.0.

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