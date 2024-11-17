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Джонс — Миочич: когда начало боя UFC 309, где покажут

Джонс — Миочич: когда начало боя UFC 309, где покажут
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В ночь на 17 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт очередной номерной турнир UFC 309.

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Главным событием вечера станет титульный бой в тяжёлом весе между двумя заслуженными ветеранами. Действующий чемпион Джон Джонс возвращается в октагон после травмы и встретится со Стипе Миочичем, простой которого длится уже почти четыре года.

В прямом эфире поединок покажут на телеканале «Матч!». Начало – не ранее 8:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом Джонса и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.15. Шансы Миочича оценили в 5.80. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 68.0.

Эксперты предполагают, что поединок закончится досрочно. Ставки на тотал больше 4.5 раунда принимают за 3.50. Поставить на тотал меньше 4.5 раунда можно за 1.28.

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