Италия — Франция: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги наций

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги наций Италия — Франция.

Ставка: ничья за 3.52.

«Сыграв вничью дома с Израилем (0:0), французы поставили себя в сложное положение перед заключительным матчем в Милане против итальянцев. Хотя, конечно же, выход в плей-офф уже обеспечили себе обе команды. Но итальянцы в тот же вечер на выезде благодаря голу дебютанта Тонали победили Бельгию (1:0) и теперь в споре именно за первое место опережают конкурента на три очка. Команда Спаллетти имеет в кармане выездную победу над «трёхцветными» (3:1). А это значит, что французам надо теперь не только самим выиграть в гостях, но и сделать это с более убедительным счётом. Ну, а ничья, естественно, вполне устроит Италию.

Это должно предопределить характер матча. Хозяевам совсем не обязательно будет играть первым номером. Но надо учесть, что в игре с бельгийцами Италии, открывшей счёт на 11-й минуте, удалось отстоять свои ворота во многом благодаря отличной игре вратаря Доннаруммы. Хотя сама забить больше «скуадра адзурра» (самая результативная команда турнира) тоже вполне могла.

В атаке у Франции по-прежнему не будет опального Мбаппе. Уже нет в сборной Гризманна. По-прежнему травмирован Дембеле. Их коллеги по нападению во встрече с израильтянами создали немало моментов, нанесли 24 удара (8 — в створ), но и там был великолепен голкипер гостей Перец. Любопытно, что в этом турнире французы дома склоны оступаться, а вот в гостях пока только побеждают. Хотя впереди у них не так всё гладко, чтобы говорить о заведомом преимуществе в борьбе с итальянскими защитниками.

Возвращаясь к первой игре, которая состоялась 6 сентября, напомню, что новый звёздный форвард французов Баркола тогда открыл счёт уже на первой минуте. Но Димарко ответил на 30-й, а потом Фраттези и Распадори при неудачных действиях обороны соперника провели ещё два мяча. Кстати, в том матче Мбаппе участие принимал.

Встреча станет 39-й между двумя сборными. Италия впереди по победам: 18 против 10 при 10 ничьих.

Из-за перебора предупреждения за Францию не сможет сыграть один из ключевых полузащитников Камавинга. Ничья», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».