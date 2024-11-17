Италия — Франция: ставка Александра Мостового на игру Лиги наций

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги наций Италия — Франция.

Ставка: победа Франции 2:1 за 9.20.

«Центральный матч 6-го тура Лиги наций, решающий матч в группе — Италия против Франции.

Сейчас ситуация в их квартете такова, что Италия очень близка к финишу на первом месте. Она лидирует в группе с 13 очками. Франция имеет теоретический шанс финишировать первой. Но для этого надо крупно обыгрывать итальянцев. Пока команда Дешама стоит второй и уступает лидеру на три очка. Забитых голов у французов меньше, чем у итальянцев — 12 против девяти. Пропустили они одинаковое количество голов — по пять.

Эту Лигу наций, я думаю, Италия запишет себе в актив. Особенно после провального Евро-2024, на котором команда еле из группы вышла, а в плей-офф сразу же вылетела. В этом же турнире подопечные Спаллетти выступают слаженно, отказались они от старой схемы игры. В пяти турах у команды не было ни одного поражения — четыре победы и одна ничья. Единственный раз поделили очки итальянцы с бельгийцами, когда остались на поле вдесятером в первом тайме.

Франция же провалила старт турнира — как раз проиграла Италии со счётом 1:3. После этого команда Дешама уже более серьёзно подходила к своим матчам, не уступала. Единственная осечка произошла пару дней назад — 0:0 с Израилем. Но и там Франция, конечно, доминировала и должна была три очка набирать.

Да, если оценивать их выступления в этой лиге, а также 1-й тур, то победа Италии кажется более очевидной. Но я бы не стал сбрасывать со счетов гостей. Уверен, что команда намерена взять реванш у противника за неудачу на старте турнира. К тому же выступает команда Дешама действительно неплохо, даже отсутствие Мбаппе уже не так сказывается, без него будто более сыгранно выступает команда.

Так что всё-таки поверю в успех французов тут. Поставлю на их победу со счётом 2:1. В принципе, такой вариант устраивает и Италию — по дополнительным параметрам она всё равно будет выше в группе. В линии такой вариант ставки оценивается в 9.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».