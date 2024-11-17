Италия — Франция: ставка Дмитрия Градиленко на матч Лиги наций 17 ноября

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги наций Италия — Франция.

Ставка: победа Италии с форой (0) за 1.92.

«Италия против Франции в 6-м туре Лиги наций. Это главный матч игрового дня. Обе команды проходят в плей-офф. Сейчас итальянцы занимают первое место с 13 очками, а французы идут вторыми с 10 баллами. Конечно же, если подопечные Дешама сейчас победят итальянцев на выезде с разгромным счётом 3:0 или больше, то команды поменяются местами. Но в это я не верю.

В разном настроении подходят эти сборные к очному матчу. Французы чудом не обыграли Израиль, не забили им и завершили матч нулевой ничьей. А вот итальянцы очень уверенно и спокойно победили 1:0 бельгийцев на выезде. Доннарумма свои ворота вместе с защитниками оставил в неприкосновенности.

Вы знаете, я думаю, в этом матче тоже не будет забито много мячей. Я бы рассмотрел здесь победу итальянцев с форой (0).Ну а кто хочет рискнуть, рассмотрите второе предложение — Франция не забьёт. Я верю в Доннарумму», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».