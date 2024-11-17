Италия — Франция: ставка Эльвина Керимова на матч Лиги наций в Милане

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги наций Италия — Франция.

Ставка: обе забьют за 1.86.

«В 6-м туре Лиги наций пройдёт встреча Италии и Франции. В прошлом туре итальянцы обыграли Бельгию 1:0. Единственный гол забил Тонали. Команда важную для себя в стратегическом плане победу одержала, ещё и не пропустила, что вообще происходит нечасто в матчах с её участием. Обыграла она соперника ещё и на его поле. В общем, итальянцы молодцы, хотя нанесли, может быть, не так много ударов за встречу. Ну и сопернику позволили они тоже не очень много чего сделать. В игре Италия ещё и быстро получила преимущество в счёте. В общем, сценарий для неё изначально был благоприятным.

Франция неожиданно дома сыграла вничью с Израилем — 0:0. Команда не смогла забить на стадионе в Париже при полупустых трибунах. Команда Дешама нанесла около 20 и даже больше ударов по воротам, но забить так и не сумела. Конечно, чувствуется отсутствие Мбаппе. Неважно, в какой он форме в своём клубе, Франция без него испытывает определённые сложности.

Теперь в турнирной таблице группы Италия имеет трёхочковое преимущество перед Францией. «Трёхцветным» же, чтобы побороться за победу в группе и выход в финальную часть Лиги наций, необходимо обыгрывать сейчас Италию. Нужно также вспомнить, как закончилась первая встреча этих команд. Тогда Италия победила 3:1. Это означает, что сейчас Франции нужно выигрывать с очень солидной разницей, то есть победа в один мяч её не устроит.

Так что в Италии Франции нужно брать убедительный реванш, забивать много мячей. Я думаю, что вот эта сложная задача вынудит команду Дешама играть активно. Французы вынуждены будут открыться. Получится результативный матч. Мой прогноз — обе забьют с коэффициентом 1.86», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».